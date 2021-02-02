Iğdır'da uyuşturucu operasyonu

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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ve aramalarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile etkin mücadele kapsamında, icra ettiği operasyon ve yol aramalarında, İl dışından Iğdır iline uyuşturucu madde getirmeye çalışan 4 şüpheli yakaladı. Farklı tarihlerde 4 şüpheli şahıs yakalanırken, 59 gram metamfetamin ile 1,4 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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