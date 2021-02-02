Iğdır'da silah kaçakçılığı: 2 tutuklama

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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Suveren yol kontrol noktasında bir otobüs içinde 2 şüpheli şahıs tespit etti. Şahıslara ait çantada yapılan arama sonucu 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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