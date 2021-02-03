Iğdır Belediyesi metruk bina yıkımlarını sürdürüyor

Iğdır Belediyesi il genelinde tespiti yapılan metruk binaların yıkım işlemlerine devam ediyor.

Iğdır Belediyesi, il genelinde görüntü kirliliğine neden olan ve aynı zamanda kötü amaçla kullanılan metruk binaların yıkım işlemini sürdürüyor. Harabeye dönen, kullanılmayan ve bu durumdan dolayı görüntü kirliliğine neden olan metruk binalar yıkılırken molozlar ise taşındı. İstenmeyen görüntülere neden olunmaması için yıkım işlemlerin devam edeceği öğrenildi.

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