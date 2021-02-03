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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Iğdır İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı

İHA

AK Parti Iğdır İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı

AAK Parti Iğdır İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongreye video konferans ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmasında, “Siyasette hizmet mücadelesi bir bayrak yarışı gibidir. Unvanlar elden ele geçer ama millete hizmet davası aynı menzile doğru ilerlemeye devam eder. Partimizin tüm kademelerinde, gerek vazifelerine devam eden gerekse yeni görev üstlenen kardeşlerimden bu anlayışla çok daha azimli ve verimli çalışmalar bekliyoruz” dedi.

AK Parti 7. Iğdır İl Kongresi Kazım Karabekir Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, partililer ve vatandaşlar katıldı. Kongrede konuşan 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, “Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizden zerre kadar taviz vermeden daha da güçlenerek liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’la inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal İse, “Siyasette ne yaptığımızın bilincinde olmamız, amacımızı ve verdiğimiz mücadelenin hangi gerekçeyle verildiğini bilmemiz çok önemli. Çünkü burada seçmene hitap etmiyoruz. Burada Ak Parti Kongresinde bizatihi siyaset yapan siyasetin içerisinde olan Ak Partililerle beraberiz. O yüzden biz tekrardan bu mücadeleyi neden verdiğimizi bir hatırlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti 7. İl Olağan Kongresi sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılırken, kongreye giren mevcut başkan Ali Kemal Ayaz yeniden başkan seçildi.

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