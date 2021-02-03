

Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da 7'incisi yapılan AK Parti İl Başkanlığı kongresinde mevcut başkan Ali Kemal Ayaz yeniden seçildi.

Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mahmut Gürcan, Ankara Milletvekili Mahmut Sami Mallı, Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Van Milletvekili İrfan Kartal ve partililer katıldı. Kongrede partililere hitap eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Siyaset millet iradesini sandıktan alır ve devlet iradesine yansıtır. Miller iradesi tek egemen iradedir. Biz bu siyaseti kendi irademize ve millet iradesine sahip çıkmak adına yapıyorsak o halde iradesine sahip çıkmayanlara, iradesi olmayanlara, kendi iradesiyle hareket etmeyenlere, millet iradesine saygı duymayanlara siyasetçi diyebilir miyiz? Bugün bizim karşımızda siyaset yaptığını söyleyenler öncelikle şunu bilmeliler; siyaset meşru bir zemine yapılır. Yani siyaset yapan kişi devleti, devletin kurallarını, anayasayı, seçilmiş hükümeti meşru görmek durumundadır. Valiye, kaymakama militan diyen, hakime, savcıya satılmış diyen, gazeteciye yandaş diyen, sanatçıya hakaret eden, öğretmene, çiftçiye hakaret eden, anayasayı, Cumhurbaşkanını gayri meşru ilan eden bir anlayışın sahiplerine siyaset yapıyorlar, siyasetçi diyemeyiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla konuştuğu genel kurulda, il başkanlığına mevcut başkan Ali Kemal Ayaz yeniden seçildi. DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

2021-02-03 19:07:53



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