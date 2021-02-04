Iğdır’da kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Iğdır merkez ve ilçelere bağlı yüksek kesimlerde kapanan 21 köy yolu ulaşıma açılırken, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, etkili olan kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Iğdır merkez ve İlçelerinde kapanan 21 köy yolu ulaşıma açılırken, çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi. Yüksek kesimler dahil kapanan bütün köy yollarının ulaşıma açıldığı, çalışmaların ise aralıksız devam ettiği öğrenildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.