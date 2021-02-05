Ermenistan’da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Iğdır’da da hissedildi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Ermenistan'ın Ararat bölgesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 18.36'da yerin 2.1 km derinliğinde meydana gelen deprem Iğdır’ın Aralık ilçesinde de hissedildi.
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