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Sisli havada 6 araç birbirine girdi, kaza yerini görüntüleyen sürücü 'hız' siteminde bulundu

DHA

Sisli havada 6 araç birbirine girdi, kaza yerini görüntüleyen sürücü 'hız' siteminde bulundu


Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde 5 TIR ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Yolun kapanmasına neden olan kazanın ardından bir sürücü yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sürücü kayıt sırasında, "Bu sisli havada adamlar 80 süratle geliyor. Bu kadar mı süratli gelinir? Adamlar bildiğin şekilde kasap" diye sitem etti.
Kaza, öğle saatlerinde Karakoyunlu ilçesi yakınlarından meydana geldi. Karakoyunlu ilçesinden Iğdır'a giden Emrah Kızıl yönetimindeki hafif ticari araca, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda arkadan gelen TIR çarptı. Aynı yöne giden 4 TIR da kazaya karıştı. Kazada, hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Karakoyunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle IğdırKarakoyunlu yolu, bir süre trafiğe kapalı kaldı. 
SÜRÜCÜLERİ SUÇLADI: BİLDİĞİN KASAP BUNLAR
Bölgedeki sürücülerden biri, kaza yerini görüntüledi. Görüntü alırken olayı anlatan ve kaza yapan sürücülerin sise rağmen fazla hızlı geldiğini iddia eden sürücü, "Bu sisli havada adamlar 80 süratle geliyor. Bu kadar mı süratli gelinir? Adamlar bildiğin şekilde kasap, başka bir şey değil. Hava da sisli, bu araba benim aracıma vurduğunda 15 metre sürükledi. Bu sisli havada insan bu kadar süratli mi gelir?" diye konuştu.
Bir TIR şoförü, kaza sonrası, araç sürücülerine sisli havada nasıl gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu. DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2021-02-06 14:17:08

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