Yücel Artantaş: “Ermeniler mezarlıkları da yağmalamıştır”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Onursal Genel Başkanı Yücel Artantaş, “Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl şehrindeki mezarlıklar bile Ermenilerce yağmalanmıştır” dedi.

Artantaş, Ermenilerin İşgalinden 27 yıl sonra kurtarılan kentteki Azerbaycan vatandaşlarının mezarlarının yağmalandığını Azerbaycan’da görevli yabancı diplomatların gördüğünü diplomatların şaşkınlık içinde olduğunu söyledi.

Ermeni vahşetinin bir daha tescillendiğini belirten Artantaş, “Azerbaycan Cumhurbaşkan Yardımcısı Hikmet Hacıyev ve Azerbaycan'da görevli olan yabancı ülke diplomatları, Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl kentini ziyaret ettiler. Diplomatlar, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve askeri ataşeler, Ermenistan ordusu tarafından harabeye çevrilen Cebrayıl şehir mezarlığında incelemelerde bulundu. Diplomatlar, Ermenistan'ın 27 yıl işgalinde kalan Cebrayıl kentinde yıkılan yerleşim yerlerine ve tahrip edilen mezarlıklara tanık oldu. Ermenistan işgali döneminde kent merkezinde bulunan Azerbaycan vatandaşlarına ait mezarların kazılarak yağmalandığı açık bir şekilde görüldü. Bir kere daha Ermenilerin gerçek yüzü ortaya çıkmış oldu. Yabancı diplomatlar gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerek Ermenilerin mezarlıkları bile tahrip ettiklerine şahit oldular. Gördükleri manzarayı unutmalarının imkansız olduğunu söylediler” şeklinde konuştu



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