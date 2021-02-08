15 Temmuz Şehitler Ormanına kuşlar için yuva bırakıldı

Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kent ormanında bulunan ağaçların üzerine kuşlar için yuva bırakıldı.

Kuşların korunması ve eko sistemin daha iyi bir hale gelmesi konusunda çalışma başlatıldı. 15 Temmuz Şehitler Ormanında mevcut bulunan çam ağaçları üzerine ekipler tarafından yaklaşık 150 adet kuş yuvası konuldu.

Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Iğdır Kent Ormanı içerisinde tesis edilen 15 Temmuz Şehitler Ormanında mevcut bulunan Çam Ağaçlarına Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 150 adet kuş yuvası konuldu. İlkbahar döneminde tırtıl ve kabuk böceklerinin çam ağaçlarına zarar verip kurutmaması için Orman İşletme Müdürlüğünce kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadele (kimyasal ilaç kullanmadan kuşların tırtıl ve böcekleri yok etmesi) kapsamında çalışma yapılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.