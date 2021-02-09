Iğdır Belediye personeline yangın eğitimi

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Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, belediyede Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı birimde çalışan personele yangın söndürme eğitimi verdi.

Iğdır Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen teorik eğitimin ardından Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü de uygulamalı eğitim verdi. Iğdır Belediyesi İtfaiyesi önünde gerçekleşen eğitimde yangın vakalarında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimde bulunan personeller, anlatılanları pür dikkat dinlerken uygulamalı eğitimde de yer alarak yangın ve yanan tüpe müdahale ettiler.

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