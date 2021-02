Vali Sarıibrahim vatandaşlarla bir araya geldi

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, Söğütlü Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Söğütlü Mahallesinde yapılması planlanan projeler noktasında istişarelerde bulunmak için vatandaşlarla bir araya gelen Sarıibrahim, mahalle sakinlerinin sorun, talep ve önerilerini tek tek dinleyip not aldı. Kendisine iletilen hususlara da tek tek cevap veren Sarıibrahim, vatandaşlarla iletişim kanallarını açık tutmanın ve birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.

Mahalle sakinleri ile olan diyaloğa görev süresi boyunca hassasiyet göstereceğinin altını çizen Sarıibrahim, “Sizleri her fırsatta dinleyecek, yapmamız gereken hizmetleri tereddüt etmeden yapacağız. Bugün de hem derdinizi dinlemek hem mahallenin ihtiyaçlarını görmek hem de bölgede yapmayı planladığımız projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak için sizlerle bir araya gelmek istedik. Burada bizlerle birlikte olduğunuz için öncelikle teşekkür ediyorum. Bu gibi toplantılarımızı salgın sürecinin seyrine göre hareket ederek bundan sonra da diğer mahallelerimizdeki vatandaşlarımızla bir araya gelerek sürdüreceğiz” dedi.

Şehrin dört bir yanında alt yapı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Sarıibrahim, “İçme suyu ve kanalizasyon yenileme çalışmalarımız ilimizin tüm bölgelerinde devam ediyor. İnşallah Iğdırımızı içme suyu ve kanalizasyon derdinden kurtaracağız. Bu süreçte vatandaşlarımızdan sabır bekliyoruz. Bununla birlikte altyapısı tamamlanan bölgelerde de hızla üst yapı çalışmalarına başlayacağız. İnşallah güzel şehrimizi sizlerin de destekleriyle hakettiği noktaya ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

Bölgede yapılması planlanan projelerle ilgili mahalle sakinleriyle görüş birlikteliğine varılan toplantı sonunda vatandaşların Belediyeye emanet ettiği her kuruşa sahip çıkacağını söyleyen Sarıibrahim, “İlimizin ihtiyaçlarını ve eksikliklerini çok iyi biliyor, çalışmalarımızda bu konulara yoğunlaşıyoruz. Belediye bütçesinin her kuruşunu şehrin öncelikleri, ihtiyaçları doğrultusunda harcıyoruz” ifadelerini kullandı.

