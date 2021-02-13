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ASİMDER Başkanı Gülbey: “Suriye’ye sürgün edilen Ermeniler Türkiye’ye döndü”

İHA

ASİMDER Başkanı Gülbey: “Suriye’ye sürgün edilen Ermeniler Türkiye’ye döndü”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Irak ve Suriye’de DAEŞ gibi terör örgütlerinin baskılarından kaçarak Türkiye’ye sığınan yüz bini aşkın Ermeni ve Süryani Hıristiyan mültecinin, Yozgat, Aksaray, Çorum, Amasya, Kırşehir, Erzurum ve Afyon gibi Anadolu kentlerinde kimliklerini gizleyerek yaşadığını iddia etti.
105 yıl önce 1915 yılında Suriye’ye tehcir edilen Ermeni ailelerin çocuklarının da Hıristiyan mültecilerin içerisinde bulunduklarını söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “DAEŞ gibi terör örgütlerinin baskılarından kaçarak Türkiye’ye gelip yerleşen yüz binlerce Hıristiyan Süryani ve Ermeni aileler Türkiye’ye geldikten sonra ABD, Kanada ve Avusturya’ya gideceğiz diyerek Türkiye’ye yerleştiler. Bu Hıristiyan mültecilerden 30 Ermeni aile Yozgat’a yerleştiler. Türkiye’ye sığınan Anonis Alis Salciyan ve ailesi Yozgat’ta 30 aile olduklarını ve çevrelerinin kendilerini Arap Müslüman bildiklerini anlatıyor. Linda ve Vahan Markaryan çifti de Irak’tan gelip Yozgat’a yerleşen ailelerdir. Diğer Aileler ise, Aksaray, Çorum, Amasya, Kırşehir, Erzurum ve Afyon gibi Anadolu kentlerine yerleşmişler. Bu Ermeni ve Süryani aileler Osmanlı döneminde tehcir edildiklerini bilen aileler, aynı zamanda da kimliklerini gizliyorlar. Bunların biran önce kayıt ve kontrol altına alınmalılar” dedi.
Ermenilerin 105 yıl önce atalarının kovulduğu topraklara Anadolu’ya geri döndüklerini ve özlemin bittiğini söylediklerini belirten Gülbey, “ Arap kimliği ile Türkiye’ye gelen Ortodoks Ermenilerdir. Şimdi de bu Ortodoks Ermenilere İstanbul’da bir kilise yapıldı. Arap olarak geldiler Ermeni oldukları ortaya çıktı, Müslüman’ız dediler Hıristiyan oldukları bilindi. Geçici geldikleri Türkiye’de yerleşik düzene geçip evlilikler yaptılar. Tehlike arz etmeseler de kayıt ve kontrol altına alınmamalarından dolayı ileriki zamanlarda bölgede sıkıntı olurlar mı bilemiyoruz” şeklinde konuştu.

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