Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)ERMENİSTAN'ın Armavir kentinde, Richter ölçeğine göre, 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, sınır kenti Iğdır'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 14.29'da merkez üssü TürkiyeErmenistan sınırındaki Armavir kenti olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 21 kilometre derinliğindeki deprem, Iğdır'da da hissedildi. Sokak kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan Iğdırlılar, panikle dışarı çıkıp, açık alanlara gitti. Depremi hissettikleri için dışarı çıktıklarını söyleyenler, bir süre parklarda bekledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ
2021-02-13 15:19:21
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