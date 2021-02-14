Iğdır'a yapılacak Gençlik ve Spor Yatırımları sözleşmesi imzalandı

Iğdır'a Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan, toplamda 50 milyon liralık yatırım için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile sözleşmeler imzalandı.

Iğdır'da gençlik için yapılması planlanan yatırımların ilk aşaması olan sözleşmeler imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan, yatırım toplam 50 milyon Türk lirasıdır. Yapılacak yatırımlar Iğdır merkez dahil ilçelerde de olacak. Proje sözleşmesi Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik tarafından imzalandı. Iğdır'a yapılacak yatırımlar şöyle;

İl Müdürlüğü yerleşkesine (İskender Iğdır Spor Salonu yerine) Çok amaçlı Spor Salonu, Topçular Mahallesine Yarı Olimpik Yüzme Havuzu,Topçular Mahallesine Tip Spor Salonu, Emek Mahallesine Tip Spor Salonu, Özgür Mahallesine Tip Spor Salonu, Karaağaç Mah. Tip Gençlik Merkezi, Özgür Mah. Tip Gençlik Merkezi, Emek Mah. Tip Gençlik Merkezi, TuzlucaMerkez Tip Spor Salonu, TuzlucaMerkez Tip Gençlik Merkezi, AralıkMerkez (Futbol Sahası (113/76 Ebatlarında,Sentetik çim, 250 kişilik Tribün, Soyunma Odaları), İl Geneline 10 adet Halı Saha (24/44 ebatlarında), İl Geneline 100 adet Basketbol Potası.



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