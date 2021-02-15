Iğdır'da jandarmadan terör operasyonu: 10 gözaltı

Iğdır'da jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan T.İ., M.T., M.T., R.İ., F.İ., M.Ç., Ş.Ç., Y.E., M.Ş. ve A.T. isimli 10 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği bildirildi.

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