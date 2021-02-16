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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASİMDER’den müdür Usta’ya ziyaret

İHA

ASİMDER’den müdür Usta’ya ziyaret

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey ve Denetim Kurul Üyesi Mithat Çatalkaya ile birlikte Aras Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yücel Usta’yı makamında ziyaret ettiler.
Okul yöneticilerin tarih derslerinde görsel olarak 1915 1919 yılları arasında Ermeni çetelerince katledilen Müslüman Türk halkının yaşadıklarını anlatan sinevizyon gösterimleri yapmalarının faydalı olacağına değinen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Bölgemizde doğup büyüyen okul yöneticilerimizin, bölgede yaşanan katliamları ve kurtuluş mücadelemizi yaşayan ailelerden olmanız daha önemlidir. Okuyan gençlerimizin Ermeni Diasporasının kara propagandaya karşı bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Ermenistan’da 4. Sınıf okul öğrencilerine okutulan resmi tarih kitabında Müslüman Türkleri cani, katil ve soykırımcı olarak yazılıp anlatılmaktadır. Ermenistan ulusal marşında bile kandan ve öldürmekten söz ediliyor. Biz ASİMDER genel Merkezi olarak Milli Eğitim Bakanlığımıza geçmiş yıllarda resmi yazı yazarak 1915 yılında sadece Çanakkale savaşı olmadı. O yıl Doğu Anadolu ve Güneydoğu şehirlerimiz köylerimizde yaşayan sivil savunmasız halkımız faşist Ermeni çeteleri tarafından katledildi. Bunlarında artık tarih kitaplarında yer alması ve okutulmasını talep ettik. Bu pandami döneminde okulların açık olması sebebiyle bu yılki eğitim öğretim yılında okullarla ilgili faaliyetlerimizi yapamadık gelecek yıl sizlerin de yardım ve desteklerinizle ortak faaliyetlerimize devam ederiz” dedi.
Iğdır Aras Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yücel Usta ise, “ASİMDER gibi uluslararası arenada Ermeni Diasporasının kara propagandası karşısında canı siperine bir şekilde savunmasını taktirle takip etmekteyiz. 1915 – 1919 yıllarında Ermeni çetelerinin yaptığı katliamları büyüklerimizden hep duyduk. Bu olayların gençlere ve öğrencilerimize anlatılması konusunda Milli Eğitim Bakanlığımız ve Valiliğimizin belirlediği devlet politikamız çerçevesinde yardımcı olmaya hazırız. Yapmış olduğunuz bu nazik ziyaretinizden dolayı şahsınıza ve ASİMDER Yöneticilerine çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Ziyaretin sonunda ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Aras Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yücel Usta’ya bölgede Ermeni çetelerinin yaptığı katliam ve isyanları içeren tarih kitapları hediye etti.

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