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Iğdır’da cadde ortasında bıçaklı kavga

İHA

Iğdır’da cadde ortasında bıçaklı kavga

Iğdır’da iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada bir kişi bıçak ile yaralandı.
Olay bugün Iğdır Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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