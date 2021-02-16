Eşinin evi terketmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderini öldürdü



Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR´da Osman K. (27), eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderi Nejdet K.´yi tabancayla ateş ederek, öldürdü. Olaydan sonra kaçan Osman K., güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, merkez Özgür Mahallesi´nde dün saat 16.00 sıralarında yaşandı. Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle babaevine yerleşen 2 çocuk annesi Nubar K. (22), boşanma davası açtı. Konuşmak ve 2 çocuğunu almak için kayınpederinin evine giden Osman K. ile eşinin kardeşi Nejdet K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Osman K., eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu Nejdet K.´ye yanında getirdiği tabancayla ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nejdet K., kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi´nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan Osman K., güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalandı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2021-02-16 21:28:00



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