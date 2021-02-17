Görmedikleri Erivan'da kaybolan tarihi eserlerin yağlı boya tablolarını yapıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görmedikleri Erivan'da kaybolan tarihi eserlerin yağlı boya tablolarını yapıyorlar

DHA

Görmedikleri Erivan'da kaybolan tarihi eserlerin yağlı boya tablolarını yapıyorlar


Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da ressamlar, bir zamanlar Türk yurdu olan şimdi ise Ermenistan'a başkentlik eden Erivan'da kaybolan tarihi eserlerin yağlı boya tablolarını yapıyor. Tarih boyunca Türklerin inşa ettiği camiler, kervansaraylar, han sarayları, hamamlar ile kültürel yaşamın anlatıldığı tablolar, 1'inci İrevan Günleri'nde sergilenecek.
Iğdır'da bir grup sivil toplum kuruluşu üyesi, bu yıl ilk defa 'İrevan Günleri' düzenleyecek. Nisan ayında organize edilecek etkinlik için hazırlıklar başladı. Eskiden Türk yurdu olan şimdi de Ermenistan'a başkentlik yapan, 'Erivan' olarak da adlandırılan İrevan şehrinde kaybolan tarihi eserler, ressamlar tarafından tarihi belgelere dayanılarak yağlı boya tablolara yansıtılıyor. Türklerin yörede inşa ettiği cami, kervansaray, han, hamamlar ile kültürel dokuyu yağlı boya tablolarına yansıtan ressamlar, internet üzerinde yaptıkları araştırmalar ve buldukları resimlere bakarak çizimlerini yapıyor. Tablolarını mart sonuna kadar tamamlamayı hedefleyen ressamlar, eserlerini 1'inci İrevan Günleri'nde sergileyecek. 
'AMAÇ, GELECEK NESİLLERE ERİVAN'IN GERÇEK KİMLİĞİNİ ANLATMAK'
Iğdırlı sanatçılar olarak tablolarına bir zamanlar Türk şehri olan Erivan'ı işlediklerini belirten Coşkun Oluz, "Roma'dan bile eski olduğu iddia edilen bu şehirde günümüzde bir cami dışında hiçbir şey kalmadı ve bu şehri kuran halk topyekun buradan sürüldü. Sergi ve tanıtım günlerinde tarihi kaynaklardan yola çıkarak Türklerin inşa ettiği bu şehirde camiler, kervansaraylar, han sarayları, hamamlar gibi Erivan'ın silüetlerinden ne varsa tek tek yerine koymayı planlıyoruz. Buradaki amacımız gelecek nesillere Erivan'ın gerçek kimliğini, gerçek tarihini anlatmak ve Türklerin en eski kadim şehirlerinden olan bu şehrin gerçek kimliğini dünyaya tanıtmak olacaktır" dedi.
Dedelerinin nüfus cüzdanlarında doğum yeri olarak Erivan yazdığını belirten Ziya Zakir Acar, "Biz de dedelerimizin anılarını canlandırmak için nisan ayının başında İrevan Günleri tertip edeceğiz. Resim sergisiyle başlayacağız. Erivan'ı anlatan tarihi eserleri, sanat eserlerini herkese anlatarak yaşatmak istiyoruz. Amacımız kültür ve sanatı yaşatmak. Nisan ayındaki etkinlikte ozanlar, şairler Erivan'ı anlatan şiirler okuyup, türküler söyleyecekler" dedi. 
'IĞDIR, İREVAN´LA BÜTÜNLÜK SERGİLER'
Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Arslantürk Akyıldız da şunları söyledi:
"Iğdır tarihine baktığımızda Erivan'la bir bütünlük sergiler. Bölgede meydana gelen askeri ve siyasal gelişmelerle Iğdır, Erivan'dan ayrılmak zorunda kalmıştır. Erivan'da yaşayan Türkler, Ermeni ve Rus baskısından bıkarak göç edip, Iğdır'a gelip, yerleşmişlerdir. Iğdır'da yaşayan Erivanlılar kültürlerini de hep yaşatmışlardır. Erivan günlerinin amacı kültürleri canlı tutmak ve yaşatmaktır. Bu bir başlangıçtır. İlk etapta resim, şiirle başlanacaktır. Aras vadisinde yaşayan insanlar bu kültürlerini yaşatmanın yaşamanın hasretindeler. İşte İrevan Günleri bu hasretleri giderecektir."DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2021-02-17 09:45:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşinin evi terketmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderini öldürdü
YEREL HABERLER Eşinin evi terketmesinden sorumlu tuttuğu ...
Iğdır’da cadde ortasında bıçaklı kavga
YEREL HABERLER Iğdır’da cadde ortasında bıçaklı kavga
İkna çalışmaları sonucu bir erkek teröristin teslim olması sağlandı
YEREL HABERLER İkna çalışmaları sonucu bir erkek teröristin teslim ...
ASİMDER’den müdür Usta’ya ziyaret
YEREL HABERLER ASİMDER’den müdür Usta’ya ziyaret
Iğdır’da terör örgütünün propagandasını yapan 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Iğdır’da terör örgütünün propagandasını yapan 3 kişi ...
Iğdır'da jandarmadan terör operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Iğdır'da jandarmadan terör operasyonu: 10 gözaltı
Bakan Selçuk’un Iğdır ziyareti
YEREL HABERLER Bakan Selçuk’un Iğdır ziyareti
(Görüntülü) Bakan Selçuk, Ermenistan sınırındaki Gödekli köyünden köylerdeki yüz yüze eğitimi başlattı-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bakan Selçuk, Ermenistan sınırındaki ...
Bakan Selçuk, Ermenistan sınırındaki köyde yüz yüze eğitimi başlattı
YEREL HABERLER Bakan Selçuk, Ermenistan sınırındaki köyde yüz yüze ...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Iğdır’da
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Iğdır’da