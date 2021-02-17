Iğdır’da bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Çakal tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Iğdır merkezde otoyol üzerinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan Çakal’ı gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı Çakal’a ilk müdahalesini yaparak hayvan barınağına götürdü. Daha sonra, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Kliniğinde yapılan radyolojik muayenede, Çakal’ın omuriliğinin kırıldığı, ön bacaklarında parçalı kırık ve kanama olduğu, bu bulgulara bağlı olarak arka bacaklarının tutmadığı tespit edildi. Ağır yaralanan Çakal, Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.