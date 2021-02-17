Araç çarpmasıyla beli kırılan Asya çakalına tedavi



Suat DENİZÖzkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da, araç çarpması sonucu beli kırılan Asya çakalı, belediye veterinerlik müdürlüğünde yapılan müdahalenin ardından Kars Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

IğdırTuzluca kara yolu Alikamerli Mahallesi'nde Asya çakalına araç çarptığını görenler, görüntü çekerken Iğdır Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü'ne de bilgi verdi. Yol kenarında sürünen yaralı çakal, kaza yerine gelen görevliler tarafından alınıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Belinin kırıldığı belirlenen çakal, kapsamlı tedavisinin yapılması için Kars Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Iğdır Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yolda yaralı olarak bulunan Asya Çakalı hemen Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüzde yapılan ilk müdahalesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hastanesine götürülerek burada tedavi altına alınmış olup durumu iyidir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

2021-02-17 14:16:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.