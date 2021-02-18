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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da süt ve süt ürünleri tesisi denetlendi

İHA

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda kontrol ekipleri süt ve süt ürünleri işleme tesisinde denetim yaptı.

Iğdır’da süt ve süt ürünleri tesisi denetlendi

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda kontrol ekipleri süt ve süt ürünleri işleme tesisinde denetim yaptı.
İl Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri kentte faaliyet gösteren süt ve süt ürünleri işleme tesisinde ki denetimlerde yapılan işlemleri yerinde inceledi.
Denetimlerin çok önemli olduğuna değinilen yazılı açıklamada, “Sağlıklı gıda, sağlıklı yaşamın ve sağlıklı bir hayat sürmenin en temel unsurlarından biridir. Bu bilinçle İl Müdürlüğümüz gıda kontrol ekipleri gıda güvenliğinin sağlanması ve halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla durmaksızın denetimlere devam etmektedir” denildi.

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