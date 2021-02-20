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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Giysi Toplama Kutusu" ile ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor

İHA

"Giysi Toplama Kutusu" ile ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor

Iğdır Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Giysi Toplama Kutusu" uygulaması ile ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor.
Iğdır Belediyesi tarafından 4 farklı noktada hayata geçirilen “Giysi Toplama Kutusu” sosyal sorumluluk projesine destekler sürüyor. Proje kapsamında, “Giysi Toplama Kutusu” kurulduğu ilk günden itibaren toplanan 2618 adet giysi ve 1? kutu çocuk oyuncağı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere sergilenmeye başlandı.
Toplanan giysi ve oyuncaklara önce belediye ekipleri tarafından kuru temizleme ve dezenfekte işlemleri yapıldı. Daha sonra ürünler ihtiyaç sahiplerinin alması için Belediye Ek Binası (İl Özel İdaresi Eski Binası) 1. katta bulunan kıyafet odasına konuldu. İhtiyaç sahipleri buraya giderek ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabilecek.

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