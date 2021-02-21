Kaymakam Çiğdem denetimlere katıldı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Iğdır’ın Tuzluca İlçesi Kaymakamı Salih Çiğdem, korona virüs salgını denetimlerine katılarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Iğdır’ın Tuzluca İlçesi Kaymakamı Salih Çiğdem COVİD19 salgının yayılımını önlemek amacıyla ilçede yapılan denetimlere katılarak esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda hatırlatmalarda bulundu.



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