Kaymakam Çiğdem denetimlere katıldı

Iğdır’ın Tuzluca İlçesi Kaymakamı Salih Çiğdem, korona virüs salgını denetimlerine katılarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Iğdır’ın Tuzluca İlçesi Kaymakamı Salih Çiğdem COVİD19 salgının yayılımını önlemek amacıyla ilçede yapılan denetimlere katılarak esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda hatırlatmalarda bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.