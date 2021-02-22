Iğdır’da yalancı bahar havası

Iğdır’da şubat ayına rağmen yerde kar olmaması ve güneşin yüzünü göstermesiyle yalancı baharı yaşayan vatandaşlar dışarıya akın etti.

Iğdır’da yaklaşık 5 gündür etkili olan soğuk ve karlı hava yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşli havanın olduğu Iğdır’da, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara koştu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar güzel havayı değerlendirerek dışarı çıktı. Kahvelerin kapalı olmasıyla vatandaşlar boş buldukları yerlerde güneşin keyfini çıkardı. Iğdır merkezde vatandaşlar yalancı bahar havasını yaşarken köylerde ise kar ve tipi yolları ulaşıma kapattı. Kapanan 8 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi.

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