Iğdır´da PKK/KCK operasyonu: 8 tutuklama

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da, güvenlik güçlerinin PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen çalışmalarda 15 Şubat'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Terör örgütünün propagandası yapmak suçu kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.
Bugün adliyeye çıkarılan13 sanıktan 8´i savcılık ifadesinden sonra tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 8 şüphelinin tutuklanması karar verirken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.FOTOTĞRAFLIDHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2021-02-22 21:03:31
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