Iğdır'da terör operasyonunda 8 tutuklama

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ile dijital materyaller ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece "PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan 8 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.