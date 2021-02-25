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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da acil çağrı hatları birleşti

İHA

Iğdır’da acil çağrı hatları birleşti

Acil çağrıların tek çatı altında birleştirilmesine yönelik İçişleri Bakanlığı’nın “112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi kapsamında Iğdır’da 112 üzerinden çağrı alımlarına başlandı.
112 Acil, 155 Polis, 156 Jandarma, 110 Yangın İhbar, 177 Orman Yangın İhbarı ve 122 AFAD gibi acil çağrı hatlarına gelen aramalar, tek merkez üzerinden yönlendirilecek. Proje ile vatandaşların ulusal kapsamda tek acil çağrı numarası olarak “112”yi kullanmaları ve acil durumlara etkin müdahale amaçlanıyor.

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, törende acil çağrıların tek çatı altında toplanmasına yönelik çalışmanın İçişleri Bakanlığı’nın vizyon projelerinden biri olduğunu belirtti.
Bugün itibariyle tek numara üzerinden acil çağrılara yanıt vermeye başladığını bildiren Vali Sarıibrahim, “Bu hizmeti alma süreci sonrasında İçişleri Bakanlığının ortaya koyduğu program doğrultusunda illerdeki yeni 112 binalarında teknik alt yapılarını bunların bütün acil çağrı hizmetlerini, yani itfaiyeyi orman acil yardımlar 112’yi hepsini bir arada 112’de toptan tek çağrı merkezine getirmeyi amaçlamıştır. 2018 yılında başlayan bu süreç bugün itibari ile ilimiz açısından tamamlanmıştır. Biz bugün burada hizmet alımı olarak ilk çağrımızı alacağız. Yeni çağrı karşılayıcılarımızla beraber İlimizde bu anlamda kapasitenin arttığını, hem daha performanslı bir sistemin ortaya çıktığını göreceğiz. Emeği geçen Bakanlığımız ve diğer kurumlara, özellikle sayın Bakanımıza sonsuz teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum. Bu sürecin sonucunda 112 çağrılarında hizmetin daha hızlı etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi ortaya koyacağız. Bizler hep beraber çağrı karşılayacak kurumlar olarak hep beraber yakından takip edeceğiz. Her gün yenileyerek gelişeceğine inandığım çok önemli bir süreç olduğunu düşünüyorum. Burada hizmet veren arkadaşlarımıza 112 ve afat ekibine orman emniyet jandarmadaki arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.
Daha sonra, Iğdır Valisi Sarıibrahim’in 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ilk çağrıyı karşılamasının ardında program sona erdi.

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