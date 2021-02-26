Türkiye Azerbaycan kardeşliği pekişti

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İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliği pekiştirmek için Nahçıvan sınırına Türkiye ile Azerbaycan bayrakları dikildi.

“Biz bir millet iki devletiz”

Iğdır’ın Aralık ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bayrak Anıt yapıldı. İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin daha çok pekişmesi için Nahçıvan sınır bölgesinde bulunan Dilucu Gümrük Kapısı yakınına Türkiye ile Azerbaycan bayrakları asıldı. Bayrak Anıt üzerine “Biz Bir Millet İki Devletiz” yazılırken, iki ülke bayrağı da dalgalandırıldı.

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