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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yücel Artantaş: “Hocalı katliamı Ermenilerin gerçek yüzüdür”

İHA

Yücel Artantaş: “Hocalı katliamı Ermenilerin gerçek yüzüdür”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu onursal Genel Başkanı Yücel Artantaş, Hocalı katliamının 29. yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, “Ermenilerin gerçek yüzünü Hocalı’da görmek mümkün. Çünkü 191520 yılları arasında uyguladıkları vahşeti 1992 de bir kez daha uygulamışlardır. Hocalı'da savunmasız insanları şehit etmişlerdir. Bugün Ermeni zulmünden kaçan binlerce Azerbaycan Türk'ü zor durumdadır” dedi.
Artantaş, “Ermenilerin Hocalı’da yapmış olduğu vahşice soykırım aslında hür dünyanın insanlığın utanç günüdür. Her fırsatta Türk düşmanlığı yapan Ermeniler 26 Şubat 1992 yılında da düşmanlıklarını bir kere daha göstermiş, hür dünyanın gözü önünde Türk katliamı yapmıştır. Bu katliama da insan hakları dünya insanlığı seyirci kalmıştır. Türk milleti hiç bir zaman Ermenileri katletmemiştir. Sözde soykırım iddiaları iftira ve yalandan ibarettir. Bugün Hocalı Karabağ’da binlerce insanı kadın, çoluk çocuk demeden katliam yapan Ermenilerin dedeleri, babaları geçmişte de Iğdır ve çevresinde binlerce insanı diri diri damlara doldurup yakmışlardır. Buda gösteriyor ki Ermeniler kan dökücü Türk düşmanı olan bir millettir. Hocalı şehitlerini bir kez daha rahmetle anıyoruz. Bu arada Karabağ’da kahramanlık destanı yazarak işgal altında ki toprakları kurtaran Azerbaycan ordusunu ve başkomutan İlham Aliyev’i bir kere daha tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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