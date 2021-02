Iğdır’da vaka sayısının azalması ile birlikte planlanan yüz yüze eğitimin başlamasından önce yapılan hazırlıklar konusunda okul idarecileri ile değerlendirme toplantısı yapıldı.

Iğdır Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda okullarda alınan ve alınacak olan tedbirler konusunda görüş birliğine varıldı. Toplantıda konuşan Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İdareciliğin her şeyden önce sorumluluk duygusu gerektiren bir meslek olduğunun altını çizdi. Vali Sarıibrahim, her bir idarecinin okuluna rengini vermesi ve öğretmen ile öğrencilerinin gönüllerine dokunması gerektiğini ifade etti.

Eğitim camiasıyla birlikte her türlü gayreti göstermeye hazır olduğunu belirterek konuşmasına devam eden Vali Sarıibrahim, şunları söyledi:

“Sizler, bizimle beraber yeni bir nesil yetiştirebilirsiniz. Bir insanın elinden tutabilirsiniz. Ailesine, vatanına ve milletine bağlı insanlar yetiştirebilirsiniz. Evlatlarımızın toplumun içerisinde kendi özelliklerini kaybetmeden gelişmelerinin önünün açılması gerek. Bu anlamda biz üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim’in yanı sıra Vali Yardımcısı Yusuf Cankatar, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve Okul İdarecileri katıldı.

