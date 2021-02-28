Iğdır'da hafif ticari araç otobüse çarpıp takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında TuzlucaIğdır kara yolu Küllük köyü mevkisinde meydana geldi. Kazada O.Y. yönetimindeki 76 DK 173 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden 34 UNV 04 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpma sonrası hafif ticari araç takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri, araçtaki Harun Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan O.Y. ambulansla hastaneye sevk edilirken, güvenlik güçleri de olayla ilgili tahkikat başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.