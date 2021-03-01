Toprağa saplanan kamyon yan yattı

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Iğdır’da yer altı çalışması için açılan bir çukura düşen hafriyat kamyonu uzun süre çıkarılamadı.

Edinilen bilgiye göre hafriyat taşıyan kamyon, önceden yer altı çalışması için açılan ve yumuşak bir zemine sahip olan çukura düştü. Sola doğru yan yatan hafriyat kamyonunu çıkarmak için kepçe çağrıldı. Uzun süren çalışma sonrası hafriyat kamyonu düştüğü çukurdan kurtarıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kamyonda küçük çapta maddi hasar meydana geldi.



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