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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asimder Başkanı Gülbey: “Ermeniler Karabağ’a gizlice asker gönderiyor”

İHA

Asimder Başkanı Gülbey: “Ermeniler Karabağ’a gizlice asker gönderiyor”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan silahlı kuvvetleri Baş Karargah İdaresinin Dağlık Karabağ Hankende gönderdiği inşaat malzemesi taşıyan kamyonların içerisindeki malzemelerin arasına Ermeni askerlerini saklayarak gönderdiklerini iddia etti.
Ermenistan’ın 3. Dağlık Karabağ savaşına hazırlandıklarını söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ermenistan her zaman yaptığı sinsiliği yine yapmak için iş başında, işgal ettiği Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan’a karşı yenilgiyi içine sindirememiştir. Dağlık Karabağ’da görev yapan sözde Rus Barış Gücünün kontrol bölgesine elli bine yakın Ermeni’yi yerleştirdiğini biliyoruz. Bu yetmezmiş gibi şimdide Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Baş Karargah İdaresinin organize ettiği Ermenistan ordusunda görev yapan Ermeni askerlerini Dağlık Karabağ Hankendine gönderilen sözde inşaat malzemesi taşıyan kamyonların içerisinde bulunan malzemelerin arasına gizleyerek Laçın koridorundan geçirerek Hankendine gönderiyorlar. Bunu duyan Ermeni askerlerin aileleri gönderilen sözde inşaat malzemesi taşıyan kamyonların önlerini keserek çocuklarını almak istediler. Buna izin vermeyen Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Baş Karargah İdaresi personeli askerleri ile Ermeni askerlerinin aileleri arasında olaylar çıkmıştır. Çocuklarının Dağlık Karabağ’a götürüldüğünde Azerbaycan askerlerine esir düşeceklerinden korktuklarını söyleyerek direniş göstermişlerdir. Buda Ermenistan’ın sinsice 3. Karabağ savaşına hazırlık yaptığının işaretleridir” dedi.
Rus Barış Gücünün kontrolündeki Laçın koridorunda Azerbaycan askerlerinin de görev yapası gerektiğini belirten Gülbey, “Laçın koridoru sözde Rus Barış Gücünün kontrolünde olan bir bölgedir. Ruslar Laçın koridorundan geçen Ermenistan plakalı tır ve kamyonların içlerinin kontrollerini bilinçli olarak basit arama yapıp bırakıyorlar. Rusların kontrolündeki Laçın koridorunda Azerbaycan askerleri de gözlemci olarak Rus askerleriyle birlikte görev yapmalıdır. Ermeni askerlerinin gizlendiği kamyonların ve ailelerinin açıklamalarının video görüntülerini sosyal medya sayfalarımızda yayınladık. İsteyenler ispatlarını bakıp görebilirler” şeklinde konuştu.

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