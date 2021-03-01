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Iğdır’ın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı 27 köy yolunu ulaşıma kapattı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’ın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı 27 köy yolu ulaşıma kapattı. Edinilen bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır’da 27 köy yolu ulaşıma kapandı. Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Tuzluca’nın yüksek kesimlerinde bulunan köy yollarını açma çalışmaları aralıksız olarak devam ettiği öğrenildi.

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