Iğdır’da okullar dezenfekte edildi

Iğdır’da başlaması planlanan yüz yüze eğitim öncesi okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen ve yeniden başlaması planlanan yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte edildi. Iğdır’da Covid19’a karşı dezenfeksiyon çalışmaları 59 okulda devam ediyor.

Iğdır Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “En değerli hazinelerimiz olan çocuklarımız için önce sağlık. Covid19 salgınının seyrine göre ilimizde açılması muhtemel 59 okulumuzda, evlatlarımızın daha sağlıklı bir ortamda eğitim hayatlarına devam edebilmeleri için dezenfekte çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” denildi.

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