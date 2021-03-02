Tuzluca'da öğrenciler arası koşu yarışması düzenlendi

Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde Pandemi kısıtlamasının esnetilmesiyle birlikte Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde öğrenciler arası koşu yarışması düzenlendi.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Türkiye Atletizm Federasyonu 2021 Sezonu faaliyet programında yer alan Atletizm geliştirme projesi kapsamında Tuzluca ilçesinde atletizm kros yarışması düzenlendi. Pandemiden dolayı uzun zamandır öğrencilerin bir araya gelmemesi koşuya ayrı bir heyecan kattı. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.