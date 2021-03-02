Iğdır'da kardan kapalı köy yolları açıldı

Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da kar nedeniyle kapalı bulunan 9 köy yolu ulaşıma açıldı.
Iğdır'da, iki gündür etkili olan kar yağışı sonucu Kervansaray grubuna bağlı 9 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, greyder ve iş makineleriyle yollarda çalışma başlattı. Sabah erken saatlerden itibaren Güngörmez köyü yolunda kar temizleme çalışması yapan iş makinesi operatörü Mehmet Sayılmış, sorumluluk bölgesindeki 85 kilometrelik yolu açtıklarını söyledi. Sayılmış "İki gündür yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yollarımızı açtık. Okulların da açılmasından dolayı ulaşımın aksamaması kapalı bulunan yolları yeniden ulaşıma açtık" dedi.
Araçlarıyla yolda kalan güvenlik korucusu Soner Aras. "Karakoldan geliyoruz yolda kalmıştık. İl Özel İdaresi yolu açtı biz de kurtulduk" dediFOTOĞRAF
DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ
2021-03-02 15:27:24
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