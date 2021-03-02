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Iğdır Valisi Sarıibrahim: Pandemi devam ediyor, taviz yok

DHA

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Pandemi devam ediyor, taviz yok


Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, mavi listede yer alan Iğdır'da tedbirlerin devam edeceğini belirterek, "Pandemi bitmedi devam ediyor, aldığımız tedbirleri devam ettireceğiz" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında 'mavi' renk ile düşük risk bulunan iller arasında yer alan Iğdır'da normalleşme adımları atılmaya başladı. Okulların kapılarını açtığı kentte, esnaf da müşterilerine kavuşmanın sevincini yaşadı. Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, normalleşme adımlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. 
'KONTROL VE DENETİMLER DAHA DA SIKI OLACAK'
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilen 'Anadolu Gönül Yolu-81 Genç 81 Bayrak' etkinliği kapsamında Kars'tan yola çıkan Türk bayrağını karşılama töreninin ardından açıklamada bulunan Vali Sarıibrahim, vatandaşları alınan tedbirlerden taviz verilmemesi konusunda uyardı. Düşük risk grubunda kalabilmek için hassasiyetin sürdürülmesini isteyen Vali Sarıibrahim, "Denetim ve kontrol noktasında ne gerekiyorsa yapacağız. Kuralları belirleyeceğiz ve mesafeyi aşmayacağız. Denetim ve kontrol konusunda zafiyetin olmaması gerekiyor. Vatandaşlarımız şimdiye kadar verdikleri desteği sürdürmelidir. Pandemi bitmedi hala devam ediyor. Aldığımız tedbirleri devam ettireceğiz. Vatandaşımız kurallara uyup hasasiyet göstermeli ki düşük risk gurubunda kalalım. Bu başarıyı bir yıldır hep birlikte sağladık. Bu başarı sayesinde sağlık çalışanlarına, emniyet mensuplarına, jandarma ve filyasyon ekiplerine teşekkür ediyorum. Fedekarca çalıştılar, emekleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Kontrol ve denetimler sıkı bir şekilde devam edecek. Kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2021-03-02 18:28:26

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