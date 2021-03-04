Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gülbey: “ASİMDER Ermeni lobisinin planlarını bozdu”

İHA

Gülbey: “ASİMDER Ermeni lobisinin planlarını bozdu”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, ASİMDER Genel Merkezi ile Azerbaycanlı İş İnsanı Mübariz Mansimov’un üzerine Ermeni lobisinin yaptığı gizli planların bozulduğunu ve tüm çabalarına rağmen ASİMDER Genel Merkezinin kapatılmadığını, Azerbaycanlı İş İnsanı Mübariz Mansimov’un da serbest kalacağını söyledi.
Türk adaletine sonsuz güvenlerinin olduğunu ve Türkiye’nin hiçbir zaman Ermeni lobisinin gizli planlarının tutmayacağını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “ASİMDER’i kapatmak ve bölgede pasifleştirmek isteyen Ermeni lobisine hizmet eden FETÖ terör örgütü şüphesi olan bürokrat ve diplomatların çabaları devletimizin yüce adaletine takılarak bozulmuştur. Bir yıldır sözde FETÖ terör örgütü üyesi iftiralarıyla tutuklu yargılanan Azerbaycanlı İş İnsanı Mübariz Mansimov’da 5 Mart’ta yapılacak mahkemesine savcılık tahliye talebiyle sevk ederek yine Ermeni lobisi ve FETÖ terör örgütünün sinsi planları boşa çıkartmıştır. Ülkemizin ekonomisinin tamda düzeldi denildiği zamanda iş insanları bu şekilde mağdur etmek Türkiye’nin ekonomisine darbe vurmaktır. İş başındaki hükümeti zora sokmak için hesaplanmış sinsi bir plandır. Yüce Türk adaleti ve onun temsilcisi Savcı Hakimlerimiz iş insanı Mübariz Mansimov’u tahliye ederek gerekli cevabı verecektir. ASİMDER Genel merkezi olarak yüce Türk adaletine sonuna kadar güveniyoruz” dedi.
Azerbaycan’da 15 Temmuz darbesi gibi bir olay yaşamak istemiyorsa içindeki FETÖ terör örgütü yapılanmasını çökertmesi gerektiğine değinen Gülbey, “Türkiye’den sora FETÖ terör örgütünün güçlü bir şekilde yuvalandığı ülke Azerbaycan’dır. Ermeni Diasporasına hizmet eden bu FETÖ yapısı, ASİMDER Genel Merkezinin Azerbaycan devlet kurumlarından ortak faaliyet yapmasının önünü kesmişlerdir. Aynı şekilde de kendilerine hizmet etmeyen Azerbaycanlı iş insanlarını böyle iftiralarla Türk adalet organlarına gizli tanık olup yalan ifadeler vererek yanıltma peşine düşmüşlerdir. Hedefleri ise, Sivil toplum kuruluşları ile iş insanlarını bu asılsız suçlamalar ve zorlamalarla hükümete ve devlete karşı kışkırtmaktır. Devletimiz ve yöneticileri ile yüce Türk adaleti böyle dik durdukça bu sinsi ve gizli planlar tutmayacaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır’da kontrollü normalleşme dönemi başladı
YEREL HABERLER Iğdır’da kontrollü normalleşme dönemi başladı
Iğdır’da bahar temizliği başladı
YEREL HABERLER Iğdır’da bahar temizliği başladı
Iğdır'da 'canlı mühre' ile keklik avlayan 1 şahsa 7 bin 34 lira ceza
YEREL HABERLER Iğdır'da 'canlı mühre' ile keklik avlayan 1 şahsa 7 ...
Iğdır’da kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Iğdır’da kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
Iğdır Valisi Sarıibrahim: Pandemi devam ediyor, taviz yok
YEREL HABERLER Iğdır Valisi Sarıibrahim: Pandemi devam ediyor, taviz ...
Iğdır'da kardan kapalı köy yolları açıldı
YEREL HABERLER Iğdır'da kardan kapalı köy yolları açıldı
Tuzluca'da öğrenciler arası koşu yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Tuzluca'da öğrenciler arası koşu yarışması düzenlendi
Iğdır’da okullar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Iğdır’da okullar dezenfekte edildi