

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)IĞDIR Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, vaka oranına göre mavi kategori ile düşük riskli iller arasında yer alan kentte yaşayanları tedbirler konusunda uyardı. Koronavirüs ile mücadele noktasında alınan kararlara harfiyen uyulması gerektiğinin altını çizen Vali Sarıibrahim, "Tekrar bir kapanma süreci yaşamadan maviyi bırakmayalım" dedi.

İçişleri Bakanlığı´nın 'Dinamik Denetim Modeli' konulu genelgesi kapsamında, ülke genelinde uygulanan Covid-19 denetimlerine beraberinde İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, İl Jandarma Komutanı Albay Mutafa Özduran, İl Sağlık Müdürü Caner Tazegün ve Belediye Başkan Yardımcısı Nesim Yiğit ile katılan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Yaklaşık 1 yıldır devam eden bir koronavirüsle mücadele süreci geçiriyoruz. Bütün ülkemiz gibi Iğdır da bu mücadelenin içerisinde. Geçen hafta Cumhurbaşkanı'mız başkanlığında toplanan kabine sonrasında artık illerimizde farklı bir değerlendirme sürecine geçildi. Yeni sürecimiz artık kontrollü bir normalleşme süreci olacak. Bu normalleşme sürecinde geçen yaz sonunda yaşadığımız süreci unutmamamız gerektiği kanaatindeyiz. Iğdırlı hemşehrilerimizle beraber tekrar bir kapanma süreci yaşamadan, mavi rengi Iğdır'ımızın üzerinde sürekli tutaraktan devam etmek istiyoruz. Bu anlamda Cumhurbaşkanı'mızın ve İçişleri Bakanı'mızın önderliğindeki kabinemizin tedbirleri doğrultusunda yeni bir denetim süreci başlayacak. Denetimlerimiz daha dinamik, kurum amirlerimizin sahada olduğu bir dönem yaşayacağız. Bu denetim sürecinde önceliğimiz insanların, işletmelerin uyarılması. Açtığımız işletmeleri biz tekrar kapatmak istemiyoruz, bunun için tedbir almak zorundayız" diye konuştu.

'BU, TAM NORMALE DÖNDÜĞÜMÜZ SÜREÇ DEĞİL'

Özellikle lokanta, kafe ve düğün salonu sahiplerinin duyarlılığına ihtiyaç olduğunu belirten Vali Sarıibrahim, "Oradaki kişi sayılarını ve kontrollerini onlar yapacaklar, bizler yardımcı olacağız. Bu bir normalleşme süreci ama bu mücadele vaka sayısı sıfır olmadan ilimizde bitmeyecek. Hem ülkemizde hem ilimizde vaka sayısı sıfır oluncaya kadar denetimlerimiz devam edecek. İnsanları uyarmaya, doğru bir şekilde hareket etmelerini sağlamaya çalışacağız. Bundan dolayı bu yeni denetim sürecine dinamik denetim süreci diyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamaları belli saatler aralığında devam ediyor. Vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamalarına riayet etme noktasında desteklerine ihtiyacımız var. Bunu güvenlik birimlerimizle kontrol edeceğiz, takipçisi olacağız. Bu tam normale döndüğümüz bir süreç değil normalleşme sürecidir" dedi

Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce de şehir merkezinde faaliyet gösteren kahvehane sahiplerini uyararak, müşterilerden mesafeye uymalarını istedi. Göllüce, "Iğdır Türkiye genelinde mavi kategoride. Sıfır vaka olsun. Kurallara uyalım. Bu hepimizin sorunu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

2021-03-04 13:23:09



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