Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Turgay İPEK/IĞDIR, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Iğdır'da güvenlik konularının ele alındığı Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, Güvenlik Toplantısı'na katılmak üzere Iğdır'a geldi. Bakan Soylu'yu Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim karşıladı. Havalimanından Iğdır Valiliği'ne geçen Soylu, burada şeref defterini imzaladı. Bakan Soylu, daha sonra bakan yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, 5'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan'ın da yer aldığı Iğdır Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı düzenlenen toplantıda, güvenlik konuları ele alındı.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Turgay İPEK

2021-03-06 11:32:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.