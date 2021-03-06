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Bakan Soylu, Iğdır Güvenlik Toplantısı'na katıldı

DHA

Bakan Soylu, Iğdır Güvenlik Toplantısı'na katıldı


Turgay İPEK/IĞDIR, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Iğdır'da güvenlik konularının ele alındığı Güvenlik Toplantısı'na katıldı. 
İçişleri Bakanı Soylu, Güvenlik Toplantısı'na katılmak üzere Iğdır'a geldi. Bakan Soylu'yu Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim karşıladı. Havalimanından Iğdır Valiliği'ne geçen Soylu, burada şeref defterini imzaladı. Bakan Soylu, daha sonra bakan yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, 5'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan'ın da yer aldığı Iğdır Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı düzenlenen toplantıda, güvenlik konuları ele alındı.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Turgay İPEK
2021-03-06 11:32:05

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