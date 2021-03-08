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Iğdır'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

İHA

Iğdır'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Iğdır’da etkisini gösteren kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Öğle saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak yağış etkisini sürdürdü. Kent genelinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Şiddetli fırtına, Cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin önündeki malzemeleri uçurarak esnafı mağdur ederken vatandaşların da yürümesine engel oldu. Yürümekte zorluk çeken vatandaşlar korunaklı yerlerin altından ilerlemeye çalıştı.

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