Milli Parklar Şubesi'ne giren kuyruğu kopmak üzere olan kediye tedavi



Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin işkence ettiği kedi kuyruğu kopmak üzereyken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne girdi. Kısa sürede yakalanan kedi ameliyat edildikten sonra korumaya alındı.

Kent merkezindeki İlham Aliyev Caddesi'nde işkenceye uğrayan ve kuyruğu kopmak üzere olan kedinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün bahçesine girdiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Şube görevlilerince yakalandıktan sonra ilk müdahalesi yapılan kedi Iğdır Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Serdar Akuş'a teslim edildi. Kafesle alınan kedi Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Hastane doktorları tarafından muayene edilen kedi hemen ameliyata alındı.

Hastane görevlileri ve Veterinerlik İşleri Müdürü Serdar Akuş'un müdahalede bulunduğu ameliyat sonrası kuyruğu kesilen kedi tedaviye alındı. Serdar Akuş, kediyi bulduklarında işkence yapılarak bağlandığı kuyruğunun yara içinde olduğunu söyledi. Kediye gereken müdahalenin yapıldığını belirten Akuş, belediye hayvan barınağında korumaya aldıklarını kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2021-03-10 08:23:49



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