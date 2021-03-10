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Iğdır Tuzluca Bağımsız Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti.

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan, Saadet Partisi ile girdiği seçimi kazandıktan sonra, partisiyle uyuşmadığı için istifa ederek AK Parti'ye geçti. Türkan, rozetini AK Parti grup toplantısında törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından aldı.

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