Iğdır’da korona virüs denetimleri devam ediyor

Iğdır’da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında işyerlerinde denetim yapıldı.

Iğdır’da Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ekipler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık tüm alanlarda salgın tedbirleri denetimlerine devam ediyor. Çevre temizliği, maske ve sosyal mesafe konularında uyarı ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ekipler esnaf ve vatandaşları bilgilendirmeye, uyarmaya ve denetlenmeye devam ediyor.

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığımızın Haftalık “Tematik Denetim” genelgesi kapsamında, Cadde, Sokak ve Meydanlar, Halı Saha/Spor Tesisleri, Cami ve Mescitlerde COVİD19 tedbirleri denetlendi. Sağlık için lütfen Maske, Mesafe, Hijyen birlikte başaracağız” denildi.

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