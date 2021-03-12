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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü

İHA

Iğdır'da, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü vesilesiyle tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü

Iğdır’da, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü vesilesiyle tören düzenlendi.
Iğdır Kültür Merkezi salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, Vali Sarıibrahim’in yanı sıra il protokolü, kurum amirleri, vatandaşlar, öğrenci ve öğretmenler katıldı.
Ülkenin dört bir yanında İstiklal Marşı’nın 100. yılının büyük bir gururla idrak edildiğini ifade eden Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, “Kahraman milletimizin; vatanı, bağımsızlığı, milli ve manevi değerleri uğruna ortaya koyduğu destansı mücadeleyi en veciz şekilde anlatan İstiklal Marşı’mızın kabulünün 100. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Vatan şairimiz Mehmet Âkif mısralarında, milletimizin bağımsızlık arzusuna, kutsal değerleri uğruna verdiği mücadeleye tercüman olmuştur. ‘Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı’ olarak ilan edilen 2021 yılında, Âkif’in ortaya koyduğu milli ve manevi değerleri, genç kuşaklara aktarma yolunda gösterdiğimiz gayreti sürdüreceğiz” dedi.
Mehmet Akif’in ‘Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.’ sözünü hatırlatarak konuşmasına devam eden Vali Sarıibrahim, “Bizler, sizlerle beraber ortak bir başarı için, ortak bir inanç için, yürekleri toplu attırmak için elimizden gelen gayreti, çabayı sarf edeceğiz. Ruhumuzun son damlasına kadar çalışacağız. Hep birlikte yapabileceğiz ne varsa bunu ortaya koyacağız. O zaman, bu milletin yüreğinin toplu attığını göreceğiz” şeklinde konuştu.
Mehmet Akif Ersoy’un hayatının anlatıldığı kısa video gösterimi, “Zülmü Alkışlayamam” isimli şiirin okunması, “On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal” oratoryosunun gösterimi ile resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle program sona erdi.

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