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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serdar Ünsal’dan Ermeni katilin serbest bırakılmasına tepki

İHA

Serdar Ünsal’dan Ermeni katilin serbest bırakılmasına tepki

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır  Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türk diplomat Kemal Arıkan’ı, şehit eden Ermeni terörist Hampig Sasunyan’ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
Ünsal, “Arabasının içinde 14 kurşunla şehit edilen Arıkan'ın katilinin serbest kalması kabul edilir bir şey değildir. Bir katilin serbest kalması terör olaylarını özendirecektir. Bu kararı alan ABD mahkeme üyelerini kınıyorum. ABD mahkemeleri bir kere daha Ermeni lobisinin etkisine girmiştir. ABD yönetimi bu mahkemenin kararına gereken tepkiyi vermelidir. Katil olduğu açıkça ortada olan birinin, ömür boyu hapis cezasına mahkum olmasına rağmen serbest bırakılması ABD adaletine bir kere daha gölge düşürmüştür” dedi.
Serdar Ünsal, “1982'de Ermeni teröristler tarafından şehit edilen Türkiye'nin eski Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katillerinden Hampig Sasunyan, ABD mahkemesinin kararı ile serbest kalması ABD adaletine ve mahkemesine ABD tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesinin Sasunyan'ı serbest bırakması ABD Türkiye müttefikliğine zarar vermiştir. Bu vahim karar evrensel hukuk ilkeleri ve adalet anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Türkiye, Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 31'i diplomat 58 vatandaşını şehit vermiştir. Katil Sasunyan'ın bilerek işlediği cinayet ortadayken serbest kalması Ermeni terörizmini daha da artıracaktır. Türk diplomat Kemal Arıkan, Ermeni kökenli Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba tarafından 28 Ocak 1982'de Los Angeles'ta kırmızı ışıkta duran otomobilinin içinde kurşunlanarak öldürülmüştü. Sasunyan yakalanırken firar eden Krikor Saliba'nın aynı yıl Lübnan iç savaşında öldüğü iddia edilmişti” şeklinde konuştu.

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