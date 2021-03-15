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Erdoğan'ın AK Parti rozetini taktığı belediye başkanına coşkulu karşılama

DHA

Erdoğan'ın AK Parti rozetini taktığı belediye başkanına coşkulu karşılama


Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)AK Parti'ye katılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetini taktığı Iğdır'ın Tuzluca ilçe Belediye Başkanı Ahmet Sait Türkan, ilçe halk tarafından coşkuyla karşılandı.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 31 Mart 2019'da yapılan mahalli idareler seçiminde Saadet Partisi'nden Belediye Başkanı seçilen Ahmet Sait Türkan, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. 10 Mart'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetini taktiği Türkan, bugün uçakla Kars'a geldi. Kara yoluyla Iğdır'a gelen Türkan'ı Tuzlucalılar, Ermenistan sınırına sıfır kilometredeki Halıkışla köyünde karşıladı. 
Halkın alkışları arasında aracından inerek onlarla yürüyen Başkan Türkan, "Biz gemiden hiçbir zaman inmedik. Maalesef ayak oyunlarıyla partiden kaydımız silinerek müracaat şansımız bile verilmedi. Gönlümüzün ait olduğu, ilk siyaset yaptığımız AK Parti camiasından elimizde olmayan sebeple uzak kaldık. Nasip bugüneymiş, tüm halkımızı selamlıyorum" dedi.
Başkan Türkan ve vatandaşlar, daha sonra araç konvoyuyla Tuzluca ilçesine hareket etti.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2021-03-15 12:39:47

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